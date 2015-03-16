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لجان شعبية تحتجز 19 عنصرا من الحوثيين حاولوا التسلل إلى مدينة عدن

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لجان شعبية تحتجز 19 عنصرا من الحوثيين حاولوا التسلل إلى مدينة عدن لجان شعبية تحتجز 19 عنصرا من الحوثيين حاولوا التسلل إلى مدينة عدن
احتجزت عناصر اللجان الشعبية اليمنية بمدينة عدن 19 من عناصر جماعة "أنصار الله الحوثى"، حاولوا التسلل إلى المدينة، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" - اليوم الاثنين - فى نبأ عاجل لها دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وكانت المملكة العربية أرسلت - في وقت سابق - إلى الرئيس عبدربه منصور هادى 500 مليون دولار بهدف تدعيم الجيش فى عدن وتقوية اللجان الشعبية التى تقوم بالمجهود الأكبر فى الدفاع عن المحافظة التى تعد عاصمة حكمه الآن بعد خروجه من صنعاء .

وكانت محافظة عدن قد أعلنت - فى وقت سابق - فتح باب تجنيد 1650 مجندا جديدا وتسجيل 3000 شاب فى اللجان الشعبية وعودة 20 ألفا من العسكريين الجنوبيين الذين خرجوا من الجيش فى السنوات الماضية للانضمام للجيش مرة أخرى .
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مصر 365

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