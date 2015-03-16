بالفيديو.. “أنا بطل حياتي” أحدث كليبات مغني الراب زاب ثروت وأسامة الهادي

طرح مطرب الراب زاب ثروت اليوم الإثنين عبر صفحاته بمواقع يوتيوب وفيسبوك كليب أحدث أغنياته “انا بطل حياتى”،والذى يشاركه الغناء به أسامه الهادى.

زاب و المطربة منة حسين يستضيفهما الإعلامي عمرو الليثي، الأربعاء المقبل، في برنامجه “بوضوح” ، في حوار غنائي عن البداية الفنية ومشاركتهما معا في أغنية عن التحرش الجنسي، ويذاع في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة “الحياة” الأولى.

يُذكر أن زاب ثروت، مؤلف موسيقي وشاعر ومغني راب مصري، ولد في الأردن 1987، بدأ مشواره الفني منذ فترة، ولاقت أغنيته الأولى “أوباما” نجاحا كبيرا، وأصدر أول كتاب له باسم “أجندة”.

فيديو الأغنية الرسمي:

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