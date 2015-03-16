السياحة تطرح عملية تنفيذ الحملة الترويجية المتكاملة في الخارج

قال وزير السياحة خالد رامى ، إن وزارة السياحة متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة بدأت الاجراءات الفعلية في طرح عملية تنفيذ الحملة الإعلانية والتسويقية الاتصالية المتكاملة للسياحة المصرية فى الخارج للعام 2015/2018 عن طريق إجراء مناقصة عامة دولية بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

ويأتى ذلك فى إطار ترتيب الأولويات ذات الشأن بالقطاع السياحى ، وفى ضوء خطة وزارة السياحة للتسويق والترويج للمقصد السياحى المصرى.

وأضاف الوزير أن الحملة تتضمن استراتجيات وخطط متكاملة للعلاقات العامة تستهدف الأسواق الرئيسية والواعدة ، لافتا إلى أهمية البدء فى تنفيذ الحملة كأحد الاليات الهامة فى استعادة الحركة السياحية الوافدة .

ومن المقرر البدء فى طلب كراسة الشروط بدء من الثلاثاء المقبل 17 مارس وذلك من إدارة المخازن بهيئة التنشيط ، كما تحدد يوم الأربعاء 1 أبريل القادم موعدا لانعقاد جلسة الاستفسارات بالهيئة ،ويوم الأحد 31 مايو القادم موعدا لفتح المظاريف الفنية بمقر الهيئة وهو أخر موعد لتقديم العطاءات، ويتم تقديم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما فنى والأخر مالى بمكتب رئيس هيئة تنشيط السياحة.