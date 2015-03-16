استقالة وزير كويتي بعد اتهامه نوابًا بمجلس الأمة بتلقي أموال

أعلن مجلس الوزراء الكويتي الاثنين اعتماد مرسوم بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الكويتية (كونا) الاثنين عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قوله انه تم قبول استقالة الوزير عبدالعزيز الابراهيم وتم تكليف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل بتولي حقيبتي وزارة الاشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء بالوكالة

وكان الوزير الابراهيم سيواجه استجوابا يتضمن عدة محاور بشأن إلغاء مناقصة مشروع المطار ومشروع مستشفيات الضمان الصحي، وانقطاع التيار الكهربائي، واتهامه النواب بالحصول على مبالغ مالية لاستجوابه.

وكان الوزير الإبراهيم قد رد على سؤال اول امس السبت حول ما يتم تداوله عن صرف اموال طائلة لكل نائب يقوم بالتصويت مع طرح الثقة به حيث قال الابراهيم إن “هذا الامر ضريبة مكافحته الفساد”.