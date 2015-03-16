إرسال منوفي شكوى إلى وزير التنمية المحلية ضد محافظ المنوفية

تقدم أحمد الهلباوي -أحد المواطنين بمحافظة المنوفية- بشكوى الى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ضد الدكتور هشام عبد الباسط -محافظ المنوفية- يتهمه فيه بتصفية حاسبات قديمة، وقت توليه رئيساً لمركز ومدينة السادات، وتقديم مشروعات كمقترحات للاستثمار، فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، لا تتناسب مع طبيعة المحافظة، وإلغاء مشروعات هامة أقرها المحافظ السابق.

وجاء نص الشكوى كالاتى ” السيد اللواء وزير التنميه المحليه، مقدمه لسيادتكم أحمد عبد الرازق الهلباوي، مواطن مصري، اقطن محافظه المنوفية، لقد تم تعيين السيد الاستاذ هشام عبد الباسط، محافظآ للمنوفيه، بعد ان كان رئيسا لمركز و مدينه السادات، التابعه لمحافظه المنوفيه، مما جعله يعمل على تصفيه حسابات قديمة، مع من ارتبط به بعلاقات سيئه سابقاً، و يقرب منه من ارتبط به بعلاقات طيبه، بصرف النظر عن الاداء و الكفاءه”.

وأضاف فى شكواه، السيد الوزير المحترم، يقوم السيد المحافظ بجولات ليليه على بعض المرافق، فيجازى المهمل من الموظفين، لكنه لا يقترب من قريب او بعيد من وكلاء الوزاره، التابع لها المرفق او رؤساء المدن زملائه السابقين.

وأضاف فى الشكوى ” عمل المحافظ السابق، على إنشاء الجامعة الايطالية على أرض المنوفية، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام بمدينة السادات، لكن السيد المحافظ يلغى الامر، و يحول الأرض لخدمه الشرطه، ليتم تخصيصها كمستشفى تخص وزاره الداخليه، و ينهى على اى امل لوجود جامعه خاصه فى السادات، و كم الوظائف و الاستثمارات التى تقوم على ذلك، و لعل الجامعات فى مدينه السادس من اكتوبر مثال على ذلك”.

كما ألغى المحافظ أيضا، قرار السيد المحافظ السابق، على انشاء مستشفى تابعه للقوات المسلحه، لينقلها لقطعة أرض فى قلب شبين الكوم، كانت تستغل سابقاً كمحلج، و هذا الامر يسبب ازمه مرور طاحنه فى قلب المدينه، و ارتباك لا يمكن تجنبه، او تجاوزه كل ما يهمه، و فقط ان يلغى قرارات سابقيه بصرف النظر عن ما سيعانيه المواطن جراء ذلك.

كما تضمنت ” انما ان يمر المؤتمر الاقتصادى على محافظه، التى بها قرى صناعيه مميزه على مستوى العالم، بدون ان نستفيد بها، فهذا امر مهين، “قريه ساقيه ابو شعره” على سبيل المثال، قريه تتميز بسمعه عالميه فى انتاج السجاد، و كل ازمتها، هى توفير محطه توليد كهرباء، و كان من الممكن تقديم مشروع، يحول مركز اشمونا التابعه له القريه الى وحده انتاجيه كبيره، عن طريق توفير وحده توليد كهرباء، و تدريب الشباب على العمل فى الانتاج و التسويق، و انشاء مراكز تسويق فى دول محتلفه، و معارض دائمه، و موسميه لترويج منتجاتنا، و ذلك يوفر فرص عمل كثيره، و ايضا يوفر دخل كبير من العمله الصعبه، هذا مثال للقرى الانتاجيه، و منها الكثير جدا بالمحافظه التى كان من الممكن ان يستغلها السيد المحافظ لكنه اكتفى ان يقدم مشروعات سياحيه لمحافظه زراعيه فى الاساس و تتوفر فيها بعض الصناعات اليدويه المنتشره القائمه على الزراعه فهل يمكن الاستثمار فيها سياحيا؟ , اتصور ان هذا الامر كبناء قصر جميل على شاطئ البحر ينهار مع اول موجه تلامسه.

واختتمت الشكوى ” السيد الوزير المحترم هل يجوز ان يمر علينا مؤتمر اقتصادى بهذا البهاء و الحيويه دون ان يشعر المنايفه بثماره بسبب وجود محافظ كل همه ان يظهر فى الاعلام مباهيا بادائه الحالى الذى لا يتخطى اداء رئيس مدينه ؟, السيد الوزير اللواء عادل لبيب ارسل لسيادتكم هذه الشكوى لعلها تجد صدى لدى سيادتكم و ان تنقذ المنوفيه قبل ان يقرر المنايفه ان يجنوا حقهم فى الثوره بانفسهم دون انتظار ان يولى عليهم محافظ يستطيع ذلك .