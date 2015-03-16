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رفض استئناف وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية المسجون بتهمة تقاضي رشوة

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رفض استئناف وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية المسجون بتهمة تقاضي رشوة رفض استئناف وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية المسجون بتهمة تقاضي رشوة

وكيل وزارة الاسكان بالمنوفية

رفضت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأثنين، طلب الاستئناف، المقدم من العميد احمد إبراهيم -وكيل وزارة الاسكان- بالمحافظة، والمسجون على ذمة قضية رشوة، وقررت تجديد حبسه 15 يوم على ذمة القضية.

وأنتدبت نيابة شبين الكوم، خبراء تسجيلات صوتية، وكذلك خبراء من كلية الهندسة بجامعة المنوفية، للتحقيق من التسجيلات الصوتية، وكذلك التسهيلات التى قام بها وكيل وزارة الاسكان.

ترجع وقائع القضية إلى 26 نوفبمر الماضي، عقب إلقاء القبض على وكيل وزارة الاسكان، واستشارى بالمديرية، ومقاول واستاذ بكلية الهندسة، فى قضية تقاضى رشوة، 40 الف جنيه، لتسهيل بعض المخالفات، بمول العاصمة، من أحد المقاولين لترسية عطاء بناء منشات حكومية.

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