أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بدء تحقيقات النيابة مع “سيد مشاغب” المتهم بالشروع في قتل رئيس نادى الزمالك

Google+ Print
بدء تحقيقات النيابة مع “سيد مشاغب” المتهم بالشروع في قتل رئيس نادى الزمالك بدء تحقيقات النيابة مع “سيد مشاغب” المتهم بالشروع في قتل رئيس نادى الزمالك

سيد مشاغب

تبدأ غدًا الثلاثاء نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد أباظة، تحقيقات موسعة مع المتهم سيد مشاغب، بشأن اتهامه في قضية اقتحام نادي الزمالك.

من جانب أخر، سيتم إعلان المتهم مشاغب بجلسة يوم السبت المقبل أثناء نظر أولى جلسات محاكمته التي ستعقد بمعسكر الأمن المركزي في قضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت، من إلقاء القبض سيد مشاغب القيادي برابطة أولتراس وايت نايتس، والمطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا منهم الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك.

وكان مدير مباحث الجيزة اللواء محمود فاروق تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة للواء مجدي عبد العال، يفيد بضبط سيد مشاغب المتهم بالتحريض في واقعة الاعتداء الأخيرة على رئيس نادي الزمالك.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا