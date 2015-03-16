بدء تحقيقات النيابة مع “سيد مشاغب” المتهم بالشروع في قتل رئيس نادى الزمالك

تبدأ غدًا الثلاثاء نيابة شمال الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمد أباظة، تحقيقات موسعة مع المتهم سيد مشاغب، بشأن اتهامه في قضية اقتحام نادي الزمالك.

من جانب أخر، سيتم إعلان المتهم مشاغب بجلسة يوم السبت المقبل أثناء نظر أولى جلسات محاكمته التي ستعقد بمعسكر الأمن المركزي في قضية الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت، من إلقاء القبض سيد مشاغب القيادي برابطة أولتراس وايت نايتس، والمطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا منهم الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك.

وكان مدير مباحث الجيزة اللواء محمود فاروق تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة للواء مجدي عبد العال، يفيد بضبط سيد مشاغب المتهم بالتحريض في واقعة الاعتداء الأخيرة على رئيس نادي الزمالك.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.