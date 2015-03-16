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افتتاح صالون الجنوب الدولي الثالث غدًا في كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر

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افتتاح صالون الجنوب الدولي الثالث غدًا في كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر افتتاح صالون الجنوب الدولي الثالث غدًا في كلية الفنون الجميلة بمحافظة الأقصر

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

تشهد كلية الفنون الجميلة، بمحافظة الأقصر -غدا الثلاثاء- افتتاح صالون الجنوب الدولي الثالث، وسيستمرفعاليات الصالون حتى 14 ابريل المقبل، بمشاركة 11 دولة عربية وأجنبية، يشاركون في معرض فن تشكيلي، والدول المشاركة هي (ألمانيا – إيطاليا – بريطانيا – بلجيكا –المغرب – الجزائر – تونس – العراق – الأردن – سوريا – )، يشاركون بأعمالهم في مختلف المجالات، والفنون البصرية “تصوير – جرافيك – تصوير فوتوغرافي – كمبيوتر جرافيك – ميديا وفيديو أرت – النحت – الخزف”.

ويدعم الصالون، عدة جهات وهيئات “معهد جوتة الألماني – الجامعة البريطانية – المعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر – قاعة ابداع للفنون التشكيلية – قاعة بيكاسو للفنون – الهيئة العامة لقصور الثقافة”، وكما يقدم أكثر من رجل أعمال، جوائز مالية، وهم ياسر مختار وهب الله، عمدة قرية الجراجية بقوص، أحمد حسن الشعراوي رئيس قسم الجرافيك، بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، والفنان إسلام عبد العزيز الهواري.

يشرف على هذا الحدث، محمد أحمد عرابي، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، و الدكتور أيمن قدري، المدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، قوميسيراً للصالون.

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