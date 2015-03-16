مباحث التموين تحبط تهريب 15 ألف لتر سولار وبنزين للسوق السوداء بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين ، من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية قبل تهريبها، حيث تم التحفظ على 7 آلاف لتر سولار لدى إحدى محطات الوقود، بقليوب بسبب امتناع صاحب المحطة عن البيع للمواطنين، إضافة إلى تحرير محضر لصاحب محطة لتصرفه فى 3 آلاف لتر سولار و5 آلاف لتر بنزين.

وكانت المعلومات وردت إلى اللواء مدحت عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب البعض فى كميات الوقود، وتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على المحطات ومنافذ توزيع المواد البترولية لضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة.

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