إحالة 29 معلمًا زوروا فى أوراق تعيينهم بالقليوبية إلى النيابة

قرر السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية، إحالة 29 معلمًا من العاملين بالإدارة للنيابة للتحقيق معهم لقيامهم بالتلاعب والتزوير فى أوراق تعيينهم معلمين مساعدين ومدرسين بالأجر بمختلف مدارس الإدارة.

وقال عز العرب - فى تصريح له اليوم الاثنين - إن اللجنة التى تم تشكيلها اكتشفت خلال فحص أوراق تعيينات المشار إليهم أن 16 معلمًا بالمدارس والتخصصات المختلفة قد تم تعيينهم فى نفس سنة حصولهم على المؤهل، فى الوقت الذى قدموا فيه من ضمن مصوغات التعاقد إفادات بعملهم كمدرسين بالأجر منذ عامين الأمر الذى يعد مخالف للحقيقة.

كما أوضح، بأن اللجنة توصلت لوجود مخالفات فى تعيين 13 معلمًا على درجة معلم مساعد وتحرير عقود مميزة لهم بالمخالفة للفاكس الوارد من المديرية بهذا الشأن والذى حظر تحرير عقود مميزة للمدرسين الذين تم إحالة أوراقهم للفحص بمعرفة النيابة الإدارية لوجود تزوير بها.