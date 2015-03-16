ضبط 5 فتيات يمارسن الجنس مع صاحب شركة فى ناد صحى بألماظة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء مجدى موسى، من ضبط نادٍ صحى يمارس الأعمال المنافية للآداب فى منطقة ألماظة بمصر الجديدة.

كانت البداية بورود معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد بوجود نادٍ صحى مخالف إضافة إلى استضافته الأعمال المنافية للآداب.

أكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل، صحة المعلومات، فداهمت النادى الصحى قوة على رأسها العقيد عصام أبو غرب والعقيد أحمد طاهر والمقدم حسن النجار والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد حلمى وإيهاب توفيق والمقدم وليد طراف.

ضبطت القوة 5 فتيات أثناء عمل جلسة مساج وممارسة الجنس مع راغب متعة صاحب شركة شهيرة خاصة مقابل 400 جنيه للجلسة كما ضبطت مديرة النادى وبحوزتها مبالغ مالية وجهاز لاب توب و5 هواتف محمولة وبعض الزيوت النباتية والملابس الداخلية.

بمواجهة راغب المتعة اعترف بتردده على المكان لإشباع رغباته الجنسية فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.