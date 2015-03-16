إصابة تلميذين وسب معلمة فى قليوب وشبرا الخيمة

تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، والمقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، 3 بلاغات بتعرض تلاميذ للعنف داخل مدارس وتعرض معلمة للسب من قبل تلاميذ وحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

البلاغ الأول قدمه "عصام محمد نور الدين" 34 سنة، مدير مالى بإحدى الشركات، أفاد فيه إصابة ابنه "أحمد" 7 سنوات، تلميذ بالصف الثانى الابتدائى بمدرسة قليوب التجريبية بسحجات فى الوجه نتيجة تدافع التلاميذ حال خروجهم إلى "الفسحة"، واتهم إدارة المدرسة بالتسبب فى إصابته لتقاعس المشرفين عن عملهم، وتم إخطار إدارة قليوب التعليمية بالواقعة فى حينه.

والبلاغ الثانى قدمته "رابعة كمال حسن" 33 سنة، ربة منزل، بإصابة ابنتها "منة الله حسام الدين صلاح" 9 سنوات، تلميذة بالصف الثالث الابتدائى بمدرسة ابن خلدون الابتدائية بجرح بالرأس طوله حوالى 2 سم نتيجة اصطدام رأسها بقطعة حجارة حال وقوفها بالطابور، واتهمت مدير المدرسة بالإهمال وطلبت إثبات الحالة، وتم إخطار إدارة قليوب التعليمية بالواقعة فى حينه.

كما تلقى المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، بلاغًا من "ماجدة.م" 40 سنة، مدرسة مجال صناعى بمدرسة أحمد شوقى الإعدادية بنين، اتهمت فيه "أحمد.ط" الطالب بالصف الثانى الإعدادى بالتعدى عليها بالسب والشتم حال معاتبتها له وزميله أثناء الحصة، وتم إخطار إدارة شبرا الخيمة التعليمية.