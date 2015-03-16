مرور الجيزة يضبط 6 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، حملاتها المرورية على محاور وشوارع المحافظة، لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحامات المرورية بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 6116 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات - مخالفات متنوعة"، وتم تحليل طبى لـ20 حالة من سائقى المركبات، وإثبات تعاطى 7 سائقين للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.