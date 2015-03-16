ضبط تشكيل عصابى أجنبى تخصص فى سرقة المترددين على البنوك بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة والإسكندرية، فى استجابة فورية لبلاغ مواطن بسرقة مبلغ مالى ضخم من داخل سيارته، فى ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد عناصر تشكيل عصابى دولى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المواطنين بأسلوب التتبع من أمام البنوك.

كان قسم شرطة أول القاهرة الجديدة قد تلقى بلاغًا يوم 10 مارس الجارى من المواطن "مصطفى.ع.ح" بقيام قائد السيارة رقم (س.أ.أ 548 مصر) بمغافلته وسرقة حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى قدره 358 ألف جنيه، وهاتف محمول، ودفتر شيكات من داخل سيارته الملاكى حال توقفها داخل محطة تموين سيارات بدائرة القسم، ولاذ بالفرار.

وشكلت الأجهزة الأمنية على الفور فريق بحث لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها، وتوصلت جهوده إلى تحديد مالك السيارة ويدعى "فتحى.ع.أ" – 57 سنة – صاحب معرض سيارات بالإسكندرية، ومقيم بها، حيث تم استهدافه وضبطه بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية وبمناقشته قرر أن السيارة مستأجرة لشخص أجنبى الجنسية ويدعى رومانو إنريكى جوارمرى (47 سنة).

وأعدت قوات الأمن الأكمنة اللازمة، وأسفرت عن ضبط المذكور حال قيامه بإعادة السيارة للمعرض، وتبين أنه كولومبى الجنسية وصحة اسمه روبورتو سيمون، ويحمل جواز سفر مزور ومقيم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة المعادى.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه أحد أفراد تشكيل عصابى دولى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات مواطنى دول الشرق الأوسط بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وأضاف أنه وصل للبلاد بتاريخ 10 / 1 / 2015 قادمًا من تركيا، وتقابل مع باقى أفراد التشكيل عقب وصوله، ولا يعلم بياناتهم، وتم بإرشاده ضبط مبالغ مالية قدرها 120 يورو، 102 دولار أمريكى، 10 دولار كندى و8050 جنيهًا مصريًا عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال لقائد التشكيل العصابى بدولة كولومبيا.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقى أفراد التشكيل.