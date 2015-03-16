تأجيل محاكمة المتهم بإتلاف تسجيلات ثورة يناير لجلسة 20 إبريل للإطلاع

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجى تأجيل محاكمة اللواء نبيل أحمد إسماعيل، رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق فى اتهامه بإتلاف التسجيلات الخاصة بثورة 25 يناير، وإهدار المال العام الى جلسة 20 إبريل للإطلاع على الاوراق.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم للمحاكمة، بعد ثبوت إصداره أوامر للمسئولين عن التسجيلات الصوتية، بغرفة الحاسب الآلى التابعة لقطاع الإذاعة والتليفزيون، تضمنت إتلاف 6 سيديهات صورت جميع أحداث ثورة يناير وما تلاها من أحداث.

وقالت النيابة العامة في قرار الاحالة أن المتهم عند علمه بصدور أمر بضبطه وإحضاره، هرب على الفور ومن ساعده على إتلاف التسجيلات وذلك حسبما أقر الشهود في محضر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.