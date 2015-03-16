مدينة زويل: انتهاء المرحلة الأولى 25 سبتمبر والثانية فى 26 أبريل 2016

أعلن العقيد أحمد بركات، المسئول عن الشئون الهندسية بمدينة زويل، أن تسليم المرحلة الأولى للمدينة سيكون فى 25 سبتمبر المُقْبِل، والمرحلة الثانية فى 26 أبريل 2016، ومنها مبانى البحث العلمى والنادى الاجتماعى وإسكان أعضاء هيئة التدريس ومبانى شئون الطلبة.

وأكد بركات خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى تنظمه مدينة زويل اليوم، للإعلان عن دعم مالى جديد،

>ويحضر المؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور شريف حماد وزير البحث، ومصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور خالد زكريا، مُقَدَّم للمدينة، توفير مكاتب استشاريين على الموقع وإنشاء نفق يصل لـ1800 متر يربط المدينة ومبانيها مع بعضها.

>واللواء محمد أمين، والمهندس سميح ساويرس، والدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى الأسبق، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعض رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والشخصيات العامة، بمقر مشروع مدينة زويل الجديد بحى حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر.

وزير التعليم العالى: مدينة زويل نقطة مضيئة ومقصد علمى فى خريطة مصر