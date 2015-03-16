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بلاغ للنائب العام ضد وزير الخارجية و سفير و قنصل مصر بإيطاليا بتهمة تعذيب مواطن

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بلاغ للنائب العام ضد وزير الخارجية و سفير و قنصل مصر بإيطاليا بتهمة تعذيب مواطن بلاغ للنائب العام ضد وزير الخارجية و سفير و قنصل مصر بإيطاليا بتهمة تعذيب مواطن

 

النائب العام

قامت المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية نضال بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات ضد كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي وسفير وقنصل في إيطاليا بصفتهم.

تعود وقائع البلاغ الذي حمل رقم 4977 إلى أنه بتوجه “عبد الحميد محمد مدحت عبد الحميد” إلى مقر القنصلية المصرية بمدينة ميلانو لاستخراج شهادة ميلاد نجل أخيه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمن القنصلية نتج على أثرها أن تجمع حوله ما يقرب من ستة أشخاص وأحدثوا بجسده عدة إصابات ورد تفصيلها بالتقارير الطبية المرفقة والصادرة من مستشفى سان كارلو بوروميو بميلان.

وتفيد التقارير أن المجنى عليه قد تعرض لبعض الركلات والضربات في الرأس والصدر والبطن، وأنه كان مربوط اليدين أثناء عملية الاعتداء عليه.

وطبقًا للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب والتي صدقت عليها مصر في 10 ديسمبر 1984، وكان تاريخ بدء النفاذ كقانون داخلي في 26 يونيو 1987 فيما جاء بخصوص تعريفها للتعذيب فأننا أمام واقعة تعدي بالتعذيب علي مواطن مصري، حيث عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هذه الجريمة.

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