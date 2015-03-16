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بالفيديو.. حبس أمين شرطة “المعادي” 4 أيام بتهمة تقاضي رشوة لعدم تحرير مخالفة

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بالفيديو.. حبس أمين شرطة “المعادي” 4 أيام بتهمة تقاضي رشوة لعدم تحرير مخالفة بالفيديو.. حبس أمين شرطة “المعادي” 4 أيام بتهمة تقاضي رشوة لعدم تحرير مخالفة

أرشيفية

أمرت نيابة البساتين برئاسة شريف معتز بحبس أمين شرطة بمرور القاهرة 4 أيام لاتهامه بتقاضي رشوة مالية من أحد المواطنين لعدم تحرير مخالفة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يعمل أمين شرطة بمرور القاهرة ويقف خدمة بشارع النصر بمنطقة المعادي.

وكشفت التحقيقات التي باشرها “عمرو حلمي” وكيل نيابة البساتين أن المتهم تقاضى مبلغ مالي من أحد المواطنين الذي قام بتصويره وبث الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، كما كشفت أيضًا أن المتهم اعتاد الحصول على رشاوي.

وأكد المجني عليه في التحقيقات أنه قام بتصوير المتهم بعد أن طلب منه مبلغ مالي لعدم تحرير مخالفة، وأن المتهم اعتاد الحصول على رشاوي من السائقين والمواطنين مقابل عدم تحرير مخالفات.

 

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