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القبض على مرافق أفواج سياحية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

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القبض على مرافق أفواج سياحية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة القبض على مرافق أفواج سياحية بتهمة الإتجار في المواد المخدرة

صورة أرشيفية

تمكن الرائدان أسامة مهران، وعادل الجزار، ومعاون مباحث القسم، من ضبط مرافق أفواج سياحية 31 سنة، ومقيم بمنطقة الهضبة بالغردقة، بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 42 لفافة هيروين تزن 50 جرامًا، و21 قطعة من مخدر الحشيش تزن 250 جرامًا، كما عثر بحوزته على 950 قرصًا مخدرًا من أقراص “التامول والترامادول”، ومبلغ مالي.

وكانت وردت معلومات للرائد أحمد أنور -رئيس مباحث قسم أول الغردقة- تفيد قيام مرافق أفواج سياحية ، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وبالكشف على المتهم جنائيًا، تبين اتهامه في قضيتى سرقة ومخدرات، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، تم التحفظ على المضبوطات.

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