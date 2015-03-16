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تعليق الدراسة بمدرسة إبتدائي بالسويس ليوم واحد للعثور على ثعابين داخلها

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تعليق الدراسة بمدرسة إبتدائي بالسويس ليوم واحد للعثور على ثعابين داخلها تعليق الدراسة بمدرسة إبتدائي بالسويس ليوم واحد للعثور على ثعابين داخلها

وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس

قرر عبد الحافظ وحيد -وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس- تعليق الدراسة بمدرسة الأمل الابتدائية، ليوم واحد غدا الثلاثاء، بعد العثور بداخلها، على ثعابين فى بعض الهيش الزراعي داخل المدرسة.

اضاف وكيل وزارة التعليم، فى تصريحات خاصة، أن مديرية الصحة صباح اليوم، أرسلت فريق من المكافحة من الطب البيطري للمدرسة، وتم وضع سموم ومواد مكافحة للثعابين، وقام حي فيصل برئاسة العميد علاء إسماعيل، يرافقه بعض الجرارات، وتم إزالة المخلفات الزراعية من المدرسة بالكامل.

وأضاف أن تعليق الدراسة ليوم واحد، هو قرار أحترازي، بناء على طلب من وفد مديرية الصحة، بعد وضع كيماويات مضادة للحشرات، والحيوانات الزاحفة.

من جانبه، قدم عبد الرحيم مصطفى، ممثلا عن أولياء الامور، الشكر لمسئولوا التربية والتعليم والصحة، وحي فيصل، على سرعة الإستجابة، لتطهير المدرسة من الحشرات والحيوانات الزاحفة، التى كانت تمثل خطورة على ابنائهم.

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