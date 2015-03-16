بالصور.. تنظيم جامعة السويس احتفال لتكريم أمهات الشهداء من الجيش والشرطة

نظمت جامعة قناة السويس، أحتفالية لتكريم أمهات الشهداء من الجيش والشرطة، والشعب بمسرح جامعة القناة بالاسماعيلية، تحت رعاية ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وأيناس الخباز، مسئول المؤسسة الكندية.

و وقف المئات من الحضور، وطلاب وطالبات الجامعة، دقيقة حداد على أرواح الشهداء، فى بداية الحفل، بينما رددوا هتافات مؤيدة للرئيس السيسي، وتحيا مصر.

وقال كمال شاروبيم -نائب رئيس الجامعة- أن تكريم امهات الشهداء، واجب وطني، وأن الجامعة تفخر باستضافتهم، وتكريمهم، لأنهم قدموا أرواحهم فداء مصر.

وقام شاروبيم وقيادات المؤسسة، وخبير التنمية البشرية “هشام الجيار” بتوزيع الدروع، وشهادات التكريك، والهدايا على امهات الشهداء، وسط هتافات “الشهيد حبيب الله” من طلاب وطالبات الجامعة.