سطو مسلح يؤجل مباراة منافسي الأهلي في دوري الأبطال

أجل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة المغرب التطواني المغربي وكانو بيلارز النيجيري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي كانت مقررة أمس الأحد في تطوان لمدة أسبوع لتقام الأسبوع المقبل.

التأجيل جاء على خلفية تعرض حافلة فريق كانو بيلارز لسطو مسلح في طريقها لملاقاة فريق هارتلاند بالدوري النيجيري يوم 7 مارس. الهجوم أدى لتعرض خمسة لاعبين للإصابة هم جامبو محمد، اينيجي أوتيكبا، أدامو مورتالا، روبين أوجبونايا وأوبونج إيكابي.

وتواصل الكاف مع الاتحاد المغربي ونادي المغرب التطواني اللذين وافقا على طلب كانو بيلارز بتأجيل المباراة لمدة أسبوع.

ونقل اللاعبون الخمسة للمستشفى بعد أن تلقوا إصابات بأعيرة نارية مختلفة خلال السطو الذي أسفر عن صرقة الهواتف المحمولة وبعض أجهزة الكمبيوتر ومتعلقات اللاعبين الشخصية.

وعقب قرار التأجيل خاض كانو بيلارز مباراة بالدوري النيجيري فاز بها على حساب بايلسا يونايتد بهدفين نظيفين.

جدير بالذكر أن الفائز بمجموع مباراتي كانو بيلارز والمغرب التطواني سيلاقي الفائز من الأهلي والجيش الرواندي في دور الستة عشر للبطولة. وكان الأهلي قد فاز بمباراة الذهاب في عاصمة رواندا كيجالي بهدفين دون مقابل.