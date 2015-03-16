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بالصور..طالبة بجامعة القاهرة تعلم الطالبات الدفاع عن النفس ضد المتحرشين

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قدمت طالبة من الطالبات المتطوعات فى وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، مجموعة من التمرينات الرياضية والحركات للدفاع عن النفس لمواجهة المتحرشين حال تعرض هؤلاء الفتيات لفعل التحرش، وذلك بمساعدة أحد طلاب الجامعة المشاركين فى الوحدة على سلالم كلية العلوم بجامعة القاهرة.

وشاهد عدد من طلاب وطالبات الجامعة العرض الذى قدمته الطالبة المذكورة بشغف، فى حين قوبلت هذه التمرينات بنظرة تعالٍ من بعض الطلاب، مؤكدين عدم قدرة هذه التمرينات على ردع المتحرشين.

الجدير بالذكر أن جامعة القاهرة تطلق اليوم فاعليات مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة، وذلك تحت عنوان "جامعة آمنة للجميع"، حيث تنظم الجامعة هذه الفعاليات فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة.

طالبة بجامعة القاهرة تعلم الطالبات الدفاع عن النفس حال تعرضهن للتحرش- 2015-02 - اليوم السابع

طالبة بجامعة القاهرة تعلم الطالبات الدفاع عن النفس حال تعرضهن للتحرش

جامعة القاهرة تطلق اليوم فاعليات مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة- 2015-02 - اليوم السابع

جامعة القاهرة تطلق اليوم فاعليات مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالجامعة

أحد طلاب الجامعة يشارك الطالبة فى تعليم الطالبات الدفاع عن النفس- 2015-02 - اليوم السابع

أحد طلاب الجامعة يشارك الطالبة فى تعليم الطالبات الدفاع عن النفس

الطلاب يشاهدون التمرينات - 2015-02 - اليوم السابع

الطلاب يشاهدون التمرينات

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