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بالصورة المتحركة.. مصر تشهد كسوفا كليا للشمس الجمعة المقبل

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بالصورة المتحركة.. مصر تشهد كسوفا كليا للشمس الجمعة المقبل بالصورة المتحركة.. مصر تشهد كسوفا كليا للشمس الجمعة المقبل
تشهد يوم الجمعة المقبلة 20 مارس كسوفًا كليًا، وسيكون أكبر كسوف للشمس منذ 16 عامًا بأوروبا فى الوقت ذاته، حيث سيتسبب فى حجب نحو 90% من أشعة وضوء الشمس عن الأرض.

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وشمال آسيا ستشهد درجات متفاوتة من كسوف الشمس، حيث يظهر فى تلك البلاد كسوفا جزئيا يبدأ فى مصر فى ذلك اليوم الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل أقصى درجة له الساعة الحادية عشرة وثمانية وأربعين دقيقة صباحًا، وينتهى الكسوف فى الثانية عشرة والنصف تقريبًا ظهرًا.

ونصح الدكتور أشرف تادرس المواطنين بعدم التحديق فى قرص الشمس بالعين المجردة، أثناء الكسوف لما له من ضرر بالغ على شبكية العين، ونصح باستخدام النظارات الكسوفية المخصصة لهذا الغرض.


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الصورة المتحركة أثناء الكسوف

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