أحمد زويل:الشعب ضماننا لإتمام مشروع المدينة العلمية ونشكر القوات المسلحة

يتفقد الدكتور أحمد زويل، يرافقه عدد من الوزراء منهم الدكتور محب الرفاعى وزير التربية والتعليم، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والدكتور شريف حماد وزير البحث العالمى، ومصطفى مدبولى وزير الإسكان، واللواء محمد أمين مستشار وزير الدفاع والمهندس سميح ساويرس، وعدد من رؤساء الجامعات مقر مدينة زويل الجديد بحى الأشجار بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على آخر التطورات وأعمال البناء التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

قال العالم الكبير أحمد زويل، إن الدكتور محمد حسن حلمى، أول من دعم مشروع المدينة العلمية إلى جانب دعم الشعب المصرى إلى جانب البنك الأهلى الذى يدعم مركز النانو تكنولوجى والذى سيكون أحدث مبنى فى العالم، معلنا أن جهاز رباعى الأبعاد وهو جهاز فى النانو لا يوجد فى الشرق الأوسط إلا فى مدينة زويل.

وأضاف زويل، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى التى تنظمه مدينة زويل اليوم، للإعلان عن دعم مالى جديد، مقدم للمدينة، أن مصر تريد أن تفرح لأن مصر أم الدنيا وهى قادرة على ذلك، مؤكداً أن هذا المشروع كان لا يمكن إتمامه إلا بالشعب المصرى ومعونته، والدولة المصرية، والقوات المسلحة المصرية، ووجب علينا تحية القوات المسلحة.

ومن جهته، قدم الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، دعوة للدكتور أحمد زويل، للمشاركة فى لجنة تطوير التعليم تضم مجموعة من العلماء، وخبراء التعليم، لتطوير المناهج الدراسية على أن يكون الدكتور زويل عضوا أساسيا بها.

وأضاف الرافعى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى التى تنظمه مدينة زويل اليوم، للإعلان عن دعم مالى جديد، مقدم للمدينة، "إذا أردت أن تحصد مائة مرة فعلم الشعب، مؤكدا أن مصر لن تنهض إلا بالتعليم، والاهتمام بالتعليم قبل الجامعى يمثل مدخلات التى تؤدى إلى التعليم الجامعى، وعلينا أن نهتم ونطور التعليم.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه يركز على تنمية مهارات التفكير وطرق البحث، منذ توليه منصب الوزير، أنه يجب على الطلاب أن تمتلك مهارات التفكير الابتكارى، وحتى تستطيع أن تكمل مسيرة مصر.

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