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وزير الدفاع: عازمون على تطهير سيناء من الإرهاب.. ولن نتخلى عن جزء منها

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وزير الدفاع: عازمون على تطهير سيناء من الإرهاب.. ولن نتخلى عن جزء منها وزير الدفاع: عازمون على تطهير سيناء من الإرهاب.. ولن نتخلى عن جزء منها
نقل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال لقائه بشيوخ قبائل وعواقل سيناء تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة وإعتزازه بتاريخهم وعطائهم الوطني الكبير في حماية الوطن ارضا وشعبا بأعتبارهم جزء اصيل ومكمل للقوات المسلحة والشرطة في ادائهم لمهامهم في إقتلاع جذور التطرف والارهاب وإستعادة الامن والاستقرار في سيناء.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة قوية وقادرة علي تأمين أرض سيناء العظيمة ومجابهة الإرهاب حتي ينتهي تماماً ، ولن تسمح بالتخلي عن أي جزء منها ، مؤكداً عزيمة وإصرار المقاتلين من رجال القوات المسلحة علي التضحية بأرواحهم ودمائهم لحماية سيناء وتوفير الأمن والأمان لشعب العظيم.

وهنأ أهالي سيناء وأبناء الشعب المصري بالنجاح الكبير الذي تحقق خلال المؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ والذي سيشكل دعما قويا للإستثمار والتنمية في سيناء وكافة ربوع مصر، وأثني علي الجهود الوطنية لجميع القائمين علي الإعداد والتجهيز للمؤتمر ، والدور المشرف لرجال القوات المسلحة والشرطة ومواطني وبدو سيناء في تأمين المؤتمر والخروج بالمستوي المشرف الذي يليق بمكانة مصر إقليميا وعالميا.

من جانبهم، أكد شيوخ القبائل دعمهم للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لإستعادة الأمن والاستقرار في سيناء وتطهيرها من العناصر التكفيرية والإرهابية ، مؤكدين أنهم عين القوات المسلحة في المسارب والوديان وخط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

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مصر 365

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