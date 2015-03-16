هل يصبح مروان خوري نقيباً للموسيقيين؟

فازت لائحة "موسيقى الإحتراف" برئاسة الفنان مروان خوري، كاملة، في انتخابات نقابة الموسيقيين، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وانطلقت الانتخابات على نصف مجلس، في مقر النقابة في سن الفيل عند الساعة العاشرة صباحاً واستمرت لغاية السادسة مساءاً، بإشراف النقيب الحالي سعد صعب، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة.

وفي حديث أجراه صعب لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، عبّر عن فرحه بإجراء الإنتخابات بعيداً عن التزكية، حيث اقترع 178 منتسباً من أصل 330 يحق لهم الانتخاب، واعتبر أن "المنافسة تعني وتدل على نجاح عملنا النقابي ونموذجية نضالنا".

وهنأ صعب اللائحة الفائزة التي تضم: مروان مطانيوس الخوري، وستراك سركسيان، ويحيى العيتاني، وجاك باسيل، وانطوان خليفة وفريد بو سعيد.

أما انتخاب النقيب فسيتم بعد أسبوع، وسيجتمع الأعضاء الجدد مع القدامى لهذه الغاية، والاتجاه هو ترشيح الفنان مروان خوري لمركز النقيب.

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