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"the Voice Kids" قريباً على الـ MBC وسط تكهّنات حول أسماء المدرِّبين

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"the Voice Kids" قريباً على الـ MBC وسط تكهّنات حول أسماء المدرِّبين "the Voice Kids" قريباً على الـ MBC وسط تكهّنات حول أسماء المدرِّبين

الإثنين 16-03-2015 08:41

بنفس التوليفة الفريدة في الفكرة والقالب والشكل عن البرنامج العالمي "the Voice"، مع اختلافٍ نسبيٍّ في المضمون يطال تحديداً الشرائح العمرية للمشتركين والمشتركات، بدأ البرنامج العالمي "the Voice Kids" بصيغته العربية، المقرّر عرضه على MBC1 و"MBC " في الأشهر المقبلة، عملية البحث عن المواهب الناشئة والخامات الصوتية الواعدة، التي تتراوح أعمارها ما بين 7 و 14 عاماً، والتي يستضيفها البرنامج ويُبرزها أمام الجمهور الواسع من المشاهدين، كباراً وصغار، إذ تستمر مرحلة البحث عن المواهب (casting) لدى الأطفال واليافعين، حتى أواخر شهر نيسان/أبريل 2015، في عددٍ من المدن والعواصم العربية، علماً أنه يُمكن للمشتركين أن يُغنُّوا في مختلف اللغات العربية والأجنبية.

وتلي عملية البحث عن المواهب الحالية، مرحلة "الاختبارات العمياء" الأولية (Blind Auditions)، وذلك إيذاناً ببدء عرض البرنامج، الذي يُعتبر اليوم أحد أبرز برامج الترفيه التلفزيوني العائلي في العالم، والذي يشارك فيه الأطفال وهم بمثابة أبطاله.. ويشاهده كافة أفراد العائلة ويتعلّقون به.

ومع احتفاظ البرنامج بتوليفته الخاصة لناحية الهيكلية، والبنية الأساسية، والمراحل المتلاحقة للمنافسات، بدءاً من مرحلة "الصوت وبس" ووصولاً إلى الحلقة النهائية المباشرة، تنصبُّ التكهُّنات هذه الأيام على محاولة استباق الإعلان الرسمي عن أسماء النجوم - "المدرِّبين" (Coaches) المحتمَلين في البرنامج، بانتظار الإعلان الرسمي عن ذلك من "مجموعة MBC"، في وقتٍ لاحق.

يُذكر أن البرنامج العالمي "the Voice Kids" ينبثق عن "the Voice"، وتملك حقوق ملكيته الفكرية شركة "Talpa" العالمية، الممثّلة بزياد كبِّي الرئيس التنفيذي لـ Talpa ME في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

 

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