أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول أمريكى سابق: بلير "بلا مصداقية" لدى أطراف عملية السلام

Google+ Print
مسئول أمريكى سابق: بلير "بلا مصداقية" لدى أطراف عملية السلام مسئول أمريكى سابق: بلير "بلا مصداقية" لدى أطراف عملية السلام
قال مسئول سابق فى الأمريكية، إن تونى بلير، مبعوث الرباعية الدولية الحالى ورئيس الوزراء البريطانى الأسبق، أصبح "بلا مصداقية" لدى جميع أطراف عملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأضاف المسئول، الذى شارك فى محاولة إحياء المحادثات العام الماضى، فى تصريحات لصحيفة الديلى تليجراف، الأحد: "بصراحة جميع الأطراف تحول أعينها بمجرد ذكر اسمه"، مشيرا إلى بلير. وأفادت تقارير باحتمال ترك رئيس الوزراء البريطانى الأسبق منصبه كمبعوث للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط.

وقد تداولت الشائعات الخاصة بمطالبة بلير بالتنحى، فى الأيام الماضية، لكنها باتت أكثر تأكيدا، مساء الأحد، عندما رفض مكتب المبعوث الدولى طلب صحيفة الفايننشيال تايمز بالتعليق. ومنذ 2007 يمثل بلير كلا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى كمبعوث للسلام للعمل مع الفلسطينيين.

تونى بلير

موضوعات متعلقة

- تقرير إخبارى: بلير يعتزم التخلى عن دوره كمبعوث للرباعية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية