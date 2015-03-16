مسئول أمريكى سابق: بلير "بلا مصداقية" لدى أطراف عملية السلام

قال مسئول سابق فى الحكومة الأمريكية، إن تونى بلير، مبعوث الرباعية الدولية الحالى ورئيس الوزراء البريطانى الأسبق، أصبح "بلا مصداقية" لدى جميع أطراف عملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأضاف المسئول، الذى شارك فى محاولة إحياء المحادثات العام الماضى، فى تصريحات لصحيفة الديلى تليجراف، الأحد: "بصراحة جميع الأطراف تحول أعينها بمجرد ذكر اسمه"، مشيرا إلى بلير. وأفادت تقارير باحتمال ترك رئيس الوزراء البريطانى الأسبق منصبه كمبعوث للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط.

وقد تداولت الشائعات الخاصة بمطالبة بلير بالتنحى، فى الأيام الماضية، لكنها باتت أكثر تأكيدا، مساء الأحد، عندما رفض مكتب المبعوث الدولى طلب صحيفة الفايننشيال تايمز بالتعليق. ومنذ 2007 يمثل بلير كلا من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى كمبعوث للسلام للعمل مع الفلسطينيين.

تونى بلير

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