أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

فرنسا: الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من الحل فى سوريا

Google+ Print
فرنسا: الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من الحل فى سوريا فرنسا: الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من الحل فى سوريا
قالت فرنسا اليوم الاثنين إنها لا تزال تعارض إجراء محادثات مع الرئيس السورى بشار الأسد بعد يوم من تحدث وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عن إمكانية احتمال التفاوض معه.

وفى رد على تصريحات كيرى أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى تعليقات أدلى بها وزير الخارجية لوران فابيوس فى نهاية فبراير شباط وقال فيها إن المحادثات يجب أن تضم عناصر من النظام الحالى وأعضاء المعارضة تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة، ونقلت الوزارة عن فابيوس قوله "من الواضح لنا أن بشار الأسد لا يمكن أن يكون داخل هذا الإطار."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365