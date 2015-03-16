فرنسا: الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من الحل فى سوريا

قالت فرنسا اليوم الاثنين إنها لا تزال تعارض إجراء محادثات مع الرئيس السورى بشار الأسد بعد يوم من تحدث وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عن إمكانية احتمال التفاوض معه.

وفى رد على تصريحات كيرى أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى تعليقات أدلى بها وزير الخارجية لوران فابيوس فى نهاية فبراير شباط وقال فيها إن المحادثات يجب أن تضم عناصر من النظام الحالى وأعضاء المعارضة تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة، ونقلت الوزارة عن فابيوس قوله "من الواضح لنا أن بشار الأسد لا يمكن أن يكون داخل هذا الإطار."