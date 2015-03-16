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أمير الكويت يقبل استقالة وزير الكهرباء

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أمير الكويت يقبل استقالة وزير الكهرباء أمير الكويت يقبل استقالة وزير الكهرباء
قبل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الاستقالة التى تقدم بها وزير الاشغال ووزير الكهرباء والماء الكويتى عبدالعزيز الإبراهيم.

وقال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح انه احاط رئيس مجلس الوزراء علما بالاستقالة التى تقدم بها الوزير الإبراهيم بقبول امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لها تقديرا وتفهما للأسباب التى تضمنها كتاب الاستقالة.

وأضاف الشيخ محمد فى تصريحات اليوم الاثنين، ان مجلس الوزراء نوه بالجهود الدؤوبة والعمل المخلص والعطاء المتميز الذى بذله الوزير الإبراهيم طوال فترة خدمته فى عمله الوزارى والتى كانت موضع تقدير واستحسان الجميع متمنيا له دوام النجاح والتوفيق فى خدمة وطنه من أى موقع.
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