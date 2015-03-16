محافظ المنوفية: العاملون بالقطاع الحكومى يعملون لخدمة المواطن البسيط

أكد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أن الغرض من المؤتمر الاقتصادى هو دعوة رجال أعمال المحافظة للوقوف على المشاكل الكبرى التى تواجهها المحافظة، والعمل على حلها بشتى الطرق، للنهوض بالمحافظة لكى تكون من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ، خلال المؤتمر الاقتصادى بقاعة المؤتمرات بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، وعدد من رجال الأعمال على رأسهم المحاسب سامر التلاوى، صاحب شركة الأدخنة، والمهندس شريف عفيفى، صاحب شركة بريما، أن العاملين بالقطاع الحكومى يعملون من أجل خدمة المواطن البسيط فى شتى المجالات، سواء فى الصحة عن طريق توفير أفضل الخدمات فى المستشفيات الحكومية، وفى قطاع الأمن توفير الأمن والأمان للمواطن وفى قطاع التموين توفير الغاز والسولار والخبز والمراقبة عليهم و توفير كافة الدعم للمواطنين فى شتى المجالات.

كان الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، قد دعا رجال الأعمال بمحافظة المنوفية للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى لتقديم المساعدات للمحافظة والوقوف على جميع المشاكل لحلها.