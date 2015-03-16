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محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمى للمرأة بالمجلس القومى بالمحافظة

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محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمى للمرأة بالمجلس القومى بالمحافظة محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمى للمرأة بالمجلس القومى بالمحافظة
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الاحتفال بيوم المرأة المصرية بفرع المجلس القومى للمرأة بقنا، بحضور عنايات السيد مقرر فرع المجلس، والعميد أسامة العدل مقرر مناوب فرع المجلس، ومحمد فنجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة، وعدد كبير من القيادات النسائية بالمحافظة.

وأشاد محافظ قنا بدور المرأة الرائد فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو لتحقيق الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، كما شاركت المرأة فى صياغة الدستور الجديد للبلاد، والذى أعطى لها حقوقها كاملة فى المساواة مع الرجل والتمثيل فى المجالس النيابية، وتولى الوظائف العامة كوزيرة، والعمل فى الجهات والهيئات الدبلوماسية والقضائية وحمايتها من جميع أشكال العنف.

ووجه الهجان دعوة إلى الاهتمام بتنظيم الأسرة والحد من التضخم السكانى فى ، والذى يعوق التقدم الاقتصادى ويقلل من حجم الاستثمارات الموجهة إلى التنمية .

وطالب المجلس القومى للمرأة بقنا بإعطاء هذه القضية اهتماما خاصا، ووضع خطط وتحرك سريع للسيطرة على النمو السكانى الكبير .

كما طالب بالسعى لعقد ندوات صحية حول نبذ السلوكيات الخاطئة مثل ختان الإناث والمحافظة على صحة الطفل بالتعاون مع ممثلى وزارة الصحة، وإطلاق قوافل طبية بالمشاركة مع جامعة جنوب الوادى.

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مصر 365

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