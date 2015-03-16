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محافظ الشرقية: منحة من البنك الدولى لإنشاء 46 محطة صرف صحى

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محافظ الشرقية: منحة من البنك الدولى لإنشاء 46 محطة صرف صحى محافظ الشرقية: منحة من البنك الدولى لإنشاء 46 محطة صرف صحى
قال محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام، إنه تم تخصيص 75 مليون دولار منحة من البنك الدولى، و100 مليون يورو، تمويل من الاتحاد الأوروبى، لإنشاء 46 محطة معالجة للصرف الصحى والشبكات والخطوط اللازمة لها، بمدن وقرى المحافظة المحرومة من الخدمة.

وأضاف عبد السلام، خلال اجتماعه بقيادات ومسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، إنه تم وضع خطة استراتيجية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إنشاء 4 محطات لمياه الشرب فى أبوكبير والحسينية وشعفورة والبكارشة، وستدخل الخدمة الصيف المقبل، مشيرا إلى أن 95% من قرى الشرقية ستتمتع بخدمة الصرف الصحى فى غضون 5 سنوات.

وطالب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن ، ببذل كل الجهود الممكنة لتوفير الأراضى اللازمة لإنشاء هذه المشروعات المهمة، وتيسير إجراءات وشروط تنفيذها، مناشدا وزارة التعليم الفنى إنشاء مركز لتدريب العمالة اللازمة لتشغيل وإدارة تلك المحطات، حتى تحقق الهدف المرجو منها.

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مصر 365