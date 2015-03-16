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وزير الصناعة: جنى ثمار المؤتمر الاقتصادى خلال 4 سنوات

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وزير الصناعة: جنى ثمار المؤتمر الاقتصادى خلال 4 سنوات وزير الصناعة: جنى ثمار المؤتمر الاقتصادى خلال 4 سنوات
أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فاق كل التوقعات، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، مشيرا إلى أن جنى ثمار هذا النجاح لن يتحقق إلا من خلال تكامل كافة الجهود والعمل ليل نهار لتنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال فعاليات المؤتمر والتى من المتوقع أن يستغرق تنفيذها مالا يقل عن ثلاث أو أربع سنوات .

وقال الوزير فى بيان له اليوم، الاثنين، إنه يجرى حالياً إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الاعمال المصرى الهندى المشترك لتفعيله ليقوم بدوره فى تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة من خلال ايجاد شراكات بين رجال القطاع الخاص فى البلدين.

وحول شكوى بعض الشركات الهندية من فرض رسوم إغراق على المنتجات الهندية المصدرة لمصر خاصة منتجات البوليستر اشار الوزير الى ان تتعامل مع مثل هذه القضايا وفق قواعد منظمة التجارة العالمية دون اى تأثير من الصناعة المحلية.

كما التقى وزير التجارة والصناعة مع ليفيا ليو الممثل الإقتصادى السويسرى تناول خلاله تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين خاصة فى ظل إرتباط البلدين بإتفاق تجارة حرة والموقع فى عام 2007 بين مصر ودول الإفتا وكذا الإتفاق لتعزيز التعاون الإقتصادى خاصة فى مجالات تمويل البنية التحتية والتنمية المجتمعية والبيئية، حضر اللقاء ماركوس لاتينر سفير سويسرا بالقاهرة .
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