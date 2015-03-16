مليار دولار استثمارات كويتية لإقامة مجمع للأسمدة فى أبو طرطور

أكد المحاسب خالد الغزالى حرب، رئيس شركة فوسفات مصر ، أن الشركة طرحت خلال المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ مشروع إقامة مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بموقع شركة فوسفات مصر بمناجم أبو طرطور بالوادى الجديد، مشيرا إلى أن شركة فوسفات مصر وشركة أبوقير للأسمدة وقعت اتفاقية إنشاء المشروع مع الشركة القابضة الكويتية حيث تم إجراء الدراسات الفنية بواسطة شركتى Worley Parasons، Jacobs الأمريكية.

وأضاف فى تصريحات صحفيه له، اليوم الاثنين، أن الشركة حصلت على شهادات معتمدة من الشركات العالمية الكبرى بصلاحية فوسفات أبو طرطور لتصنيع حامض الفوسفوريك وفقا للمواصفات العالمية وأن استثمارات المشروع تقدر بحوالى مليار دولار للمرحلة الأولى لإنتاج 500 ألف طن سنويا من حامض الفوسفوريك و700 ألف طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة موضحا أن المشروع يوفر حوالى 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة الإنشاء و2000 فرصة عمل دائمة وأوضح خال الغزالى أن الشركة قد انتهت من إجراء الاختبارات الخاصة بتحديد درجة جودة فوسفات منجم أبو طرطور والتى قامت بها شركة جاكوب العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث أكدت النتائج أنه يمكن زيادة نسبة تركيز الفسفور بالخام ليرتفع من 27% إلى 32 % وهى النسبة العالمية المطلوبة لتصنيع حامض الفوسفوريك من الخام، وكذلك إمكانية تقليل نسب الحديد والألمونيوم بالخام إلى النسب المتعارف عليها .

يذكر أن فوسفات أبو طرطور كان تابعا لوزارة الصناعة وتم تصفيته بعد أن بلغت خسائره حوالى 10 مليارات جنيه متضمنة فوائد الديون التى مثلت 50% من هذه الخسائر وتم تأسيس شركة مساهمة من الدائنين وهم هيئة الثروة المعدنية 20% هيئة البترول 15 % شركة جنوب الوادى القابضة للبترول 15% وبنك الاستثمار القومى 50 % وتأسيس شركة فوسفات مصر لتدير المشروع .

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