أخبار عاجلة

مساء dmc - وكالة ريجنوم الروسية|زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط وهناك تعاطف شخصي بين السيسي وترامب -
أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط -
استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي -
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - بنك أوف أمريكا : تعويم الجنية خلق فرص إيجابية للمستثمرين -
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري -
مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر -
مساء dmc - الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية -
انتظرونا غداً .. مباراة بنفيكا وشتوريل في لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال على @onsport -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مليار دولار استثمارات كويتية لإقامة مجمع للأسمدة فى أبو طرطور

Google+ Print
مليار دولار استثمارات كويتية لإقامة مجمع للأسمدة فى أبو طرطور مليار دولار استثمارات كويتية لإقامة مجمع للأسمدة فى أبو طرطور
أكد المحاسب خالد الغزالى حرب، رئيس شركة فوسفات ، أن الشركة طرحت خلال المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ مشروع إقامة مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بموقع شركة فوسفات مصر بمناجم أبو طرطور بالوادى الجديد، مشيرا إلى أن شركة فوسفات مصر وشركة أبوقير للأسمدة وقعت اتفاقية إنشاء المشروع مع الشركة القابضة الكويتية حيث تم إجراء الدراسات الفنية بواسطة شركتى Worley Parasons، Jacobs الأمريكية.

وأضاف فى تصريحات صحفيه له، اليوم الاثنين، أن الشركة حصلت على شهادات معتمدة من الشركات العالمية الكبرى بصلاحية فوسفات أبو طرطور لتصنيع حامض الفوسفوريك وفقا للمواصفات العالمية وأن استثمارات المشروع تقدر بحوالى مليار دولار للمرحلة الأولى لإنتاج 500 ألف طن سنويا من حامض الفوسفوريك و700 ألف طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة موضحا أن المشروع يوفر حوالى 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة الإنشاء و2000 فرصة عمل دائمة وأوضح خال الغزالى أن الشركة قد انتهت من إجراء الاختبارات الخاصة بتحديد درجة جودة فوسفات منجم أبو طرطور والتى قامت بها شركة جاكوب العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية حيث أكدت النتائج أنه يمكن زيادة نسبة تركيز الفسفور بالخام ليرتفع من 27% إلى 32 % وهى النسبة العالمية المطلوبة لتصنيع حامض الفوسفوريك من الخام، وكذلك إمكانية تقليل نسب الحديد والألمونيوم بالخام إلى النسب المتعارف عليها .

يذكر أن فوسفات أبو طرطور كان تابعا لوزارة الصناعة وتم تصفيته بعد أن بلغت خسائره حوالى 10 مليارات جنيه متضمنة فوائد الديون التى مثلت 50% من هذه الخسائر وتم تأسيس شركة مساهمة من الدائنين وهم هيئة الثروة المعدنية 20% هيئة البترول 15 % شركة جنوب الوادى القابضة للبترول 15% وبنك الاستثمار القومى 50 % وتأسيس شركة فوسفات مصر لتدير المشروع .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - يو إس تو داي : الرئيس السيسي تخلص من غبار استمر لسنين طويلة على الإقتصاد المصري

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - أمريكا تصنف مصر كدولة آمنة وتضعها بالمطقة الخضراء وتنصح رعاياها بزيارة مصر

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد