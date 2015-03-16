5 عوامل شائعة تعرضك للإصابة بالنسيان وضعف الذاكرة

النسيان وضعف الذاكرة من الأعراض المرضية المنتشرة هذه الأيام، ليس لها عمر معين، فتصيب الكبار والصغار على حدٍ سواء، وتختلف الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بها نتيجة لعوامل عديدة.

ونقدم إليكم من خلال هذا التقرير أبرز الأسباب التى قد تعرضك للإصابة بالنسيان أو ضعف الذاكرة، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "everydayhealth"، وهى تشمل:

أسباب الإصابة بالنسيان

>1.الإصابة باضطراب انقطاع التنفس المفاجئ خلال النوم يرفع فرص الإصابة بفقدان الذاكرة والخرف، وكما يعرض الشخص للإصابة بالصداع والإرهاق، وذلك حسبما نشر بالمجلة العلمية " Journal of Neuroscience ".

2.الإصابة بالسكتة الدماغية الصامتة: فعلى الرغم من أن أعراضها قد لا يتم اكتشافها مبكراً إلا أنها تضر بشدة بوظائف المخ وتقلل من نسبة الأكسجين التى تصل خلاياه، ولذا فهى تضر بالذاكرة وترفع فرص النسيان.

3.تناول بعض الأدوية قد يعرضك للنسيان وضعف الذاكرة، وهى قد تشمل حسبما تؤكد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA": الأقراص المنومة ومضادات الحساسية وعلاجات القلق ومضادات الالتهابات وبعض مسكنات الألم وأدوية الكولسترول وأدوية السكر.

سوء التغذية من أهم أسباب ضعف الذاكرة

>4.سوء التغذية: وخاصة ً نقص فيتامين "ب12" نظراً لدوره فى تعزيز صحة الأعصاب، حيث يتسبب ذلك فى رفع فرص الإصابة بالنسيان، ويشير التقرير أنه يجب تناول 2.4 ميكرو جرام من هذا الفيتامين يومياً، وهو يوجد بكميات جيدة فى اللحوم والأسماك والأطعمة المدعمة به.

5.الضغوط والقلق والاكتئاب يرفع فرص الإصابة بمشاكل الذاكرة والتركيز، ويعرضك للنسيان، وكما يجب الحصول على القدرة الكافى من النوم لتحسين الذاكرة.

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