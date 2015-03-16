بالصور.. المجلس القومي للمرأة يعقد ندوة ” المرأة المصرية وقضايا الوطن” بأسيوط

عقد المجلس القومى للمراة بمحافظة اسيوط، ندوة بعنوان ” المرأة المصرية وقضايا الوطن ” بديوان عام المحافظة، في إطار الاحتفالات بيوم المرأة المصرية، الذي يوافق 16 من شهر مارس، من كل عام، وبحضور كلا من الدكتورة سحر عبد المجيد مستشار المحافظ لشئون المرأة، والدكتورة أميمه يوسف، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط والدكتور حسن صلاح، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، والعقيد عصام توفيق، مدير عام إدارة الرقابة الجنائية، بمديرية الأمن، والدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية التجارة بأسيوط، ورميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعى باسيوط.

وأوضحت الدكتورة أميمه يوسف، أن للمرأة المصرية، دور هام في المجتمع، والتي ضحت بحياتها وأبنائها من أجل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية لمصرنا الحبيبة، مشيرة إلي أنها، أثبتت جدارتها منذ القدم، فهي جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية، ولها العديد من الانجازات العظيمة، مؤكدة علي مشاركتها الفعالة، في أوجه الحياة المختلفة، سياسيا واقتصاديا واجتماعياً، فهي شريكة الرجل في المجتمع، ولم تهتز مكانتها علي مر العصور، فسجل التاريخ، مليء بنساء رمز للشجاعة والنضال، مشددة علي ضرورة القضاء علي بعض السلبيات في المجتمع، والتي تؤثر علي المرأة، كارتفاع معدلات الديون علي السيدات، وعدم توافر الرعاية الصحية لهم.

وأضافت، أن المجلس القومي، هو المظلة التي ترعى شئون المرأة، وتحسن أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها في المجتمع تحت رعاية السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، موضحة أن هذه الندوة تناقش ثلاث محاور أساسية، وهي دور المرأة في محاربة الإرهاب، ودور المرأة في التوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية، والتوعية الاقتصادية للمرأة.

وأكد الدكتور حسن صلاح، أن الإسلام كرم المرأة، وأعلي من شأنها وأعطاها جميع حقوقها وواجباتها، فهي شريكة الرجل في الحياة، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، مشيراً إلي دورها في الناحية الاقتصادية، ودعم استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وقدرتها علي التغيير في المجتمع، منوها إلي ضرورة توفير كافة المقومات للمرأة، لأنها قادرة علي التأثير الايجابي في الاقتصاد القومي.

وقالت الدكتورة سحر عبد المجيد، في كلمتها، أن المرأة الصعيدية أثبتت جدارتها في مختلف المجالات، فهي نصف المجتمع وستظل المحرك القوي لنجاح أي أسرة، وتخصيص يوم للاحتفال بها، هو قليل لما تبذله من مجهود في خدمة المجتمع، فهي العنصر الأساسي في بناء المجتمع والتي تقوم بتربية الأبناء الذين هم مستقبل الوطن ولها الفضل الكبير في التصدي لقضايا الوطن التي انتشرت في مجتمعنا المعاصرمشيدة بدور المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط فى تبنى المبادرات الخاصة بمناقشة وحل قضايا المراة فى مختلف المجالات.

ومن جانبه، قال العقيد عصام توفيق، أن المرأة لها دور في التصدي للإرهاب، والوقوف ضد المنظمات الإرهابية، التي باتت تهاجم جميع الشعوب، وأصبحت ظاهرة دولية خطيرة فالتطرف والعنف ناتج عن التفكك الأسري وغياب دور الأم في الأسرة لأنها هي عماد المجتمع والذي تلتف حوله أفراد الأسرة وهي المقوم الأساسي لنهوض أي مجتمع أو تخلفه.

وتم خلال الندوة، تكريم بعض السيدات اللاتي لهن دور بارز فى مجال الاهتمام بقضايا المرأة، والمساهمة فى حل مشكلاتها من خلال المبادرات والندوات ومجال عملهن المجتمعى.