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مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم بالكاتدرائية بعد تطور أزمة وادي الريان

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مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم بالكاتدرائية بعد تطور أزمة وادي الريان مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم بالكاتدرائية بعد تطور أزمة وادي الريان

البابا تواضروس

يعقد متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، مؤتمراً صحفيًا، مساء اليوم الإثنين، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لشرح أبعاد أزمة دير القديس مكاريوس السكندرى الشهير بوادى الريان.

كانت الأزمة قد أخذت تطوراً سريعًا خلال الأسبوع الجارى والماضى وآخرها حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الرهبان المعترضين على إنشاء الطريق الإقليمى الذى يمر فى الدير والموافقين على إنشاء الطريق وأنه لن يؤثر على القلالى والمغائر الأثرية بالدير ،مما أسفر عنه إصابة عدد من الرهبان وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكان مجمع الرهبان بوادى الريان قد أصدورا بيانين يوم 12 مارس الجارى بعد أن أصدرت الكنيسة بيانًا تؤكد فيه عدم إعترافها بالدير وتتبرأ فيه من 6 من الرهبان، وبيانًا آخر أصدره مجمع الرهبان، أمس الأحد، أكدوا فيهما على خضوعهم لقداسة البابا ولقرارات الكنيسة ولكن الأمر تطور بين الرهبان بين مؤيد ومعارض لتشتعل الأزمة.

فى حين رأى عدد من الرهبان المتضامنين مع زملاؤهم المشلوحين “الذين تبرأت الكنيسة منهم” أن قرار الكنيسة باستبعادهم لم يصدر بقانون من الكنيسة وهذا مخالف لقوانين الكنيسة، كما يرى البعض أن هناك من يسىء للدير ولابد من تدخل الكنيسة.

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