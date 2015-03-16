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الأسد ردًا على تصريحات كيري: سواء قالوا يبقى أو لا يبقى فالقرار للشعب السوري

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الأسد ردًا على تصريحات كيري: سواء قالوا يبقى أو لا يبقى فالقرار للشعب السوري الأسد ردًا على تصريحات كيري: سواء قالوا يبقى أو لا يبقى فالقرار للشعب السوري

الرئيس السوري بشار الأسد

رفض الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، التي قال فيها إن الأسد يجب أن يكون ضمن أي مفاوضات ترمي إلى حدوث تحول سياسي قائلا “أي شيء أتى من خارج الحدود كان مجرد كلام وفقاعات تذهب وتختفي بعد فترة فلا يهم”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الأسد قوله للتلفزيون الإيراني “مازلنا نستمع لتصريحات وعلينا أن ننتظر الأفعال وعندها نقرر.”

وأضاف “سواء قالوا يبقى أو لا يبقى… الكلام في هذا الموضوع هو للشعب السوري فقط لذلك كل ما قيل عن هذه النقطة تحديدا منذ اليوم الأول للأزمة حتى هذا اليوم بعد أربع سنوات لم يكن يعنينا من قريب ولا من بعيد.”

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