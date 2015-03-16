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تقرير: يوفنتوس يضع عينه على صلاح

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تقرير: يوفنتوس يضع عينه على صلاح تقرير: يوفنتوس يضع عينه على صلاح

ذكرت تقارير إيطالية أن محمد صلاح نجم فيورنتينا جذب عين نادي يوفنتوس، بعد تألقه منذ يناير في الكالتشيو والبطولات الأوروبية.

صلاح سجل هدفين في يوفنتوس، ليجعل نادي السيدة العجوز مهتما بضمه بحسب التقارير الإيطالية الواردة اليوم الاثنين.

ويستعد نجم منتخب لمواجهة ميلان في الثامنة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح سجل 6 أهداف في 9 مباريات مع فيولا، الذي يملك حق تمديد إعارة اللاعب من تشيلسي في الصيف المقبل لمدة عام إضافي مقابل مليون يورو.

ويبحث يوفنتوس عن مهاجم، للرحيل المحتمل للهداف الإسباني فرناندو يورينتي الصيف المقبل.

ويقود يوفنتوس في تلك الفترة الثنائي كارلوس تيفيز وألفارو موراتا القادم من ريال مدريد.

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