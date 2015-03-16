10 مباريات قد تكلف يونايتد، ليفربول، وأرسنال فرصة اللعب في دوري الأبطال

في صراع ملتهب على المراكز الأوروبية هذا الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي، قد يفقد مانشستر يونايتد، ليفربول، وأرسنال فرصة اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

فإذا كان لقب الدوري قد اقترب جدا من نادي تشيلسي مع مديره الفني جوزيه مورينيو، فإن التنافس على أشده فيما يخص المراكز الأوروبية بين الأندية الإنجليزية، والتي تطمح لخوض غمار المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.. وبالأخص البطولة الأقوى، دوري أبطال أوروبا.

ومع هذا التنافس الشرس، قد تفقد الفرق الثلاثة فرصة المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، إذا ما نجح فريقا توتنام وساوثامبتون في قلب الأمور رأسا على عقب في جدول الترتيب.

ففي الوقت الحالي، الفارق بين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وتوتنام صاحب المركز السابع، ثماني نقاط فقط..

ونحن نتحدث على ثلاثة مراكز مؤهلة لدوري الأبطال ومركز وحيد مؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي، يتنافس عليها ستة أندية.

ففي إنجلترا يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري لمسابقة دوري الأبطال، بينما يتأهل صاحب المركز الخامس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي وبطل كأس الرابطة الإنجليزية إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

الترتيب الحالي للدوري الإنجليزي هو، تشيلسي (64 نقطة)، مانشستر سيتي (58 نقطة)، أرسنال (57 نقطة)، يونايتد (56 نقطة)، ليفربول (51 نقطة وله مباراة أقل)، ساوثهامبتون (50 نقطة)، توتنام (50 نقطة).

وإذا ما نظرنا لجدول المباريات المتبقية في المسابقة، سنجد أن هناك 10 مباريات قادمة سيكون طرفيها من بين السبعة الأوائل بالدوري حاليا.

وبالتأكيد هذه المباريات سيكون لها دور كبير في تحديد المتأهلين لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وفيما يلي قائمة هذه المباريات العشر..

ليفربول ويونايتد - 22 مارس

أرسنال وليفربول - 4 إبريل

يونايتد وسيتي - 12 إبريل

تشيلسي ويونايتد - 18 إبريل

ساوثامبتون وتوتنام - 25 إبريل

أرسنال وتشيلسي - 26 إبريل

توتنام وسيتي - 2 مايو

تشيلسي وليفربول - 9 مايو

يونايتد وأرسنال - 16 مايو

سيتي وساوثامبتون - 24 مايو