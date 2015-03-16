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' كريستيانو لم يسجل.. لكنه حي '

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' كريستيانو لم يسجل.. لكنه حي ' ' كريستيانو لم يسجل.. لكنه حي '

أثنى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على نجم الفريق كريستيانو رونالدو بعد مباراة ليفانتي التي انتصر فيها الميرنجي بهدفي جاريث بيل.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "ربما لم يسجل كريستيانو، لكنه حي".

رونالدو لعب كرة مقصية، ارتدت ليتابعها جاريث بيل داخل الشباك.

ثم سدد رونالدو كرة رائعة إثر عرضية من ناحية اليمين، وحولها بيل بساقه إلى داخل مرمى ليفانتي.

وتابع المدرب الإيطالي "أنا سعيد للغاية بمستوى كريستيانو رونالدو، حتى حين لا يسجل يظل أكثر لاعبي الفريق تأثيرا في نتيجة المباراة".

ويستعد ريال مدريد لملاقاة برشلونة في كلاسيكو قد يحدد اتجاه لقب الليجا يوم الأحد المقبل على ملعب كامب نو.

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