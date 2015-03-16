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فينجر: لا نريد التمثيل المشرف أمام موناكو

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فينجر: لا نريد التمثيل المشرف أمام موناكو فينجر: لا نريد التمثيل المشرف أمام موناكو

لا يرغب أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال في عرض جيد فقط أمام موناكو حين يلتقي الفريقان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

موناكو صعق أرسنال في لندن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الإمارات خلال جولة الذهاب.

ولم يعوض أي ناد في تاريخ دوري أبطال أوروبا بشكلها الحالي خسارة على أرضه بنتيجة 3-1 في دور الـ16، فهل يكون أرسنال أول من يفعل ذلك؟

يرد فينجر "ما أعد به أننا سنقوم بكل ما في وسعنا للفوز".

وتابع البروفسور "ما تريده دوما في الحياة هي فرصة ثانية لتصحيح الأخطاء.. أمامنا تلك الفرصة وسنحاول النجاح أمام موناكو.. لا نريد التمثيل المشرف، بل الصعود لدور الثمانية".

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