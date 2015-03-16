إطلاق سراح جاريث بيل

بعد 10 مباريات، يعود جاريث بيل للاحتفال، معلنا نهاية واحدة من أسوأ فتراته الكروية سواء وهو يبدأ مع توتنام أو وهو يرتدي قميص ريال مدريد الذي وصل ثمنه لـ100 مليون يورو.

جاريث بيل تعرض لانتقادات كبيرة من جماهير ريال مدريد، صافرات استهجان، تعليقات على حسابات النادي تطالب برحيله، وذلك في ظل اتهامه بالأنانية في الملعب، وبعدم الفاعلية وافتقاره للموهبة.

لكن بيل الذي سجل في نهائي كأس ملك إسبانيا هدفا قاتلا في برشلونة استعاد بريقه أمام ليفانتي وسجل هدفين أعاداه للحياة، وأطلقا سراحه بحسب عنوان صحيفة ماركا الإسبانية.

وبحسب تقرير ماركا، هذا المستوى حفظ لجاريث بيل موقعه في تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة الاسبوع المقبل في كلاسيكو قد يحدد بطل الدوري.

فريال مدريد يتأخر بنقطة عن برشلونة، والبلوجرانا في أفضل حالاته ويلعب على أرضه ووسط جماهيره.