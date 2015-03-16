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مورينيو: لن أبكي.. لن أقفز.. وسأوقع فورا لو تلقيت هذه الورقة

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مورينيو: لن أبكي.. لن أقفز.. وسأوقع فورا لو تلقيت هذه الورقة مورينيو: لن أبكي.. لن أقفز.. وسأوقع فورا لو تلقيت هذه الورقة

كيف عقب جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على عدم فوز فريقه في ستامفورد بريدج للمرة الثانية على التوالي؟ هو لم يبك ولن يفرح بحسب ما صرح به في المؤتمر الصحفي.

وقال مورينيو: "كنا الأفضل في البداية.. ثم جاءت ركلة الجزاء ضدنا لنغيب نسبيا عن الوجود.. لكن بعد دخول راميرس تحديدا قتلنا مرتدات ساوثامبتون وكنا الأفضل".

وتابع "على أي حال.. أنا لن أبكي حزنا، لن أقفز فرحا.. فقط أريد النظر لجدول الدوري، ولا أظن أني أشعر بالحزن ونحن متفقون بست نقاط عن صاحب المركز الثاني ولنا مباراة مؤجلة".

وأردف البرتغالي "لو عرض أحد علي هذا الموقف في ورقة لأوقع علينا مع بداية الموسم، لما فكرت.. كنت سأوقع فورا".

وأكمل "ما يهمني أن تشيلسي ليس مستسلما، بل يبذل جهدا كبيرا والتزام الكل واضح في أرض الملعب".

وأفاد "وفي مباراتين مع ساوثامبتون هذا الموسم، مرة لم يحتسب لنا الحكم ركلة جزاء، وفي مرة احتسب علينا ركلة جزاء ليست ركلة جزاء.. نحن نتحدث عن 6 نقاط تحولوا إلى نقطتين فقط".

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