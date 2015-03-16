كوارث_النجوم – فيرجسون.. حين بكى بوجبا لعلمه برغبة يونايتد في أن يبقى

النجم الفرنسي بول بوجبا، والذي يعد من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، رحيله عن مانشستر يونايتد كان إحدى الأخطاء الكارثية التي ارتكبها المدرب المخضرم، سير أليكس فيرجسون.

فبعدما تركه يرحل عن الفريق عام 2012، أصبح الفرنسي من أهم اللاعبين على مستوى العالم مع ناديه الحالي يوفنتوس ووصل سعره 80 مليون يورو.

ومن السخرية أن يونايتد الآن يدرس التعاقد مع اللاعب الفرنسي من جديد!

على مدار تاريخ كرة القدم، ارتكب العديد من اللاعبين الكبار والمدربين العظماء أخطاء كارثية لا تمحى من الذاكرة.

تبقى عالقة في أذهان الجميع.. وقد تستمر مع الوقت في ملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوها..

لهذا يقدم FilGoal.com لمتابعيه سلسلة حلقات تتناول أخطاء تاريخية ارتكبها كبار اللاعبين والمدربين.

ونبدأها مع الخطأ الذي ارتكبه السير فيرجسون مع يونايتد بتخليه عن اللاعب بول بوجبا.

تجاهل تام

بوجبا انتقل ليونايتد عام 2009 من فريق لو هافر الفرنسي.

ويحكي الفرنسي "كنت أتدرب بمفردي أسبوعا بأكمله".

ويتابع "قالوا لي اذهب إلى الجيمانزيوم، قلت، أنا لست لاعب ألعاب قوى، أنا لاعب كرة قدم".

ويضيف "لقد تركوني، ويقولون الآن أنني من أردت الرحيل..هذه قلة احترام".

على مدار ثلاث سنوات قضاها بين جدران النادي الإنجليزي، لم يشارك سوى في سبع مباريات فقط.. فكان معظم الوقت يلعب مع الفريق الرديف لمانشستر يونايتد.

وبسبب هذا التجاهل التام من قبل سير أليكس فيرجسون، وتأخر النادي في تجديد التعاقد، قرر بوجبا الرحيل عن الفريق، لرغبته في المشاركة بالمباريات.

وأفصح بوجبا وقتها "ربما ظنوا أنهم لم يتركبوا خطئا في الأمر.. يونايتد ناد كبير، ولكن علي أن أفكر في نفسي".

وقبل انتهاء تعاقده صيف 2012 مع يونايتد، وقع بوجبا لنادي يوفنتوس الإيطالي..

"ذهبت أتحدث معه، فبكى"

سير أليكس فيرجسون تحدث عن تلك المسألة وقتها لقناة مانشستر يونايتد الرسمية، قائلا:"بوجبا وقع ليوفنتوس منذ وقت طويل.. الأمر محبط للغاية.. صراحة، لا أعتقد أنه أظهر لنا الاحترام الكافي".

ولكن بوجبا، أكد أن يونايتد هو من تركه يرحل، وذلك في تصريحات سابقة لصحيفة (بي.بي.سي وورلد فوتبول فوكس).

وفي نفس السياق، تحدث باتريس إيفرا لاعب يونايتد السابق عن الواقعة لصحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية قائلا:" بوجبا؟ هو مثل إبني".

وتابع "فيرجسون أرسلني لمنزله كي أقنعه بالبقاء مع يونايتد.. بكى، ولم يستطع النوم.. لقد علم أن بإمكانه أن يصبح أفضل من باتريك فييرا، وحسم مصيره".

"فيرجسون كان يعلم أن بوجبا إضافة قوية للفريق، ولكنه لم يستطع حل المشكلة".

200 مليون يورو

الآن، بوجبا يلعب موسمه الثالث مع يوفنتوس. .بل قل، يبدع في موسمه الثالث مع يوفنتوس.

الدولي الفرنسي الآن أصبح محط أنظار كبار الأندية في أوروبا..وصرح وكيله من قبل أن من يريد بوجبا، ربما عليه دفع مبلغ 200 مليون يورو.

كل هذا، ولا يزال بوجبا في سن الـ22.. وياله من خطأ كارثي في عهد فيرجسون.