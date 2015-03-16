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عضو اللجنة الفنية لبرشلونة: في إيطاليا مواهب رائعة مثل صلاح

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عضو اللجنة الفنية لبرشلونة: في إيطاليا مواهب رائعة مثل صلاح عضو اللجنة الفنية لبرشلونة: في إيطاليا مواهب رائعة مثل صلاح

أريدو بريدا، المدير السابق في ميلان، وعضو اللجنة الفنية حاليا في نادي برشلونة، يؤمن بأن الكالتشيو به موهبة رائعة هو محمد صلاح.

وتحدث بريدا عبر راديو رادي الإيطالي، مفصحا "الدوري الإيطالي دوما ما يتم التعامل معه بشكل خاطئ".

وتابع "ربما التقنيات والمواهب في إيطاليا باتت أقل، لكن النجاح في الدوري الإيطالي لازال صعبا للغاية".

ثم قال: "لكن هناك محمد صلاح، وهو موهبة رائعة في إيطاليا قريبة المستوى مما نجده في البطولات الأوروبية".

صلاح سجل 6 أهداف في 9 مباريات خاضها مع فيورنتينا منذ انتقل للكالتشيو قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة.

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