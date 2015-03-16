عبور 53 سفينة لقناة السويس اليوم بحمولة 2,7 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم الاثنين، 53 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و720 ألف طن سفينة بضائع صب وناقلات بترول عملاقة من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 33 سفينة بحمولة قدرها مليون و805 آلاف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البريطانية gmacgmale sander Humboldt بحمولة قدرها 179 ألف طن قادمة من مالطا ومتجهة إلى الإمارات.

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها 915 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول alsadt التابعة لجزر المارشال بحمولة قدرها 141 ألف طن قادمة من قطر ومتجهة إلى فرنسا.