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ولى أمر يتهم مشرفى مدرسة بالتسبب فى إصابة ابنه بالقليوبية

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ولى أمر يتهم مشرفى مدرسة بالتسبب فى إصابة ابنه بالقليوبية ولى أمر يتهم مشرفى مدرسة بالتسبب فى إصابة ابنه بالقليوبية
تقدم المواطن عصام محمد نور الدين 34 سنة مدير مالى بشركة مقاولات، ببلاغ لقسم قليوب يتهم فيه إدارة مدرسة قليوب التجريبية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالإهمال، وذلك بعد إصابة نجله الطفل أحمد عصام محمد 7 سنوات تلميذ بالصف الثانى الابتدائى بسحجات بالوجه، نتيجة تدافع التلاميذ حال خروجهم لقضاء الفسحة، واتهم مشرفى المدرسة بالتقاعس عن عملهم.

تم إخطار إدارة قليوب التعليمية بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2127 جنح قسم قليوب لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365